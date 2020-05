Das Verterinäramt hat am Montag 43 unterernährte und verletzte Hühner sowie einen Hahn von einem Anwesen im unteren Filstal gerettet. „Die Hühner wurden unter hochgradig tierschutzwidrigen Bedingungen gehalten“, teilte das Landeratsamt am Dienstag mit. Die Tiere seien bei Tag in einem baufälligen Schuppen untergebracht gewesen, in dem eine hohe Konzentration von schädlichem Gas herrschte. Futter und Wasser für das Geflügel gab es nicht. „Zahlreiche der 43 Hühner einschließlich eines Hahns waren in einem gesundheitlich schlechten Zustand und wiesen Verletzungen auf“, schrieb die Behörde. Die Tiere seien dem Halter weggenommen und „tierschutzkonform“ an einem anderen Ort untergebracht worden.

Überprüfung am Montagnachmittag

Auf die erbärmliche Haltung des Geflügels hatte ein Bürger das Amt aufmerksam gemacht. Diesem Hinweis folgend wollten Tierärzte des Veterinäramts, Vollstreckungsbeamte des Kreises und Polizisten aus Uhingen am Montagnachmittag das Anwesen im unteren Filstal überprüfen. Gegen die Begutachtung der Tiere habe sich ein vermeintlicher Halter aber teilweise gewehrt. „Die Kontrolle zum Schutz der Tiere wurde schließlich unter Hinzuziehung von zusätzlichen Einsatzkräften der Polizei zwangsweise gegenüber dem tatsächlichen Tierhalter und dem Dritten durchgesetzt“, berichtet das Landratsamt.

Verbot zur Haltung von Nutztieren

Der frühere Halter von Rindern, Ziegen und Hühnern ist schon in der Vergangenheit wegen eines ähnlichen Vergehens aufgefallen. Daraufhin verbot ihm das Veterinäramt die Haltung von Nutztieren, wogegen der Mann immer wieder verstieß. „Dieser hat schon mehrmals entgegen der rechtswirksamen Untersagung eine erneute Tierhaltung ohne die gesetzlich vorgeschriebene Registrierung beim Veterinäramt auch unter Heranziehung von Dritten als Strohmänner versucht“, berichtet der Kreis. Auch im jüngsten Fall sei ein Dritter vorgeschoben worden, der vor Ort erschien und die Kontrolle verhindern wollte.