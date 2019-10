Auf der B10 bei Ebersbach an der Fils ist am Freitagmittag in Fahrtrichtung Stuttgart ein Lastwagen auf ein Sicherungsfahrzeug der Straßenmeisterei geprallt.

Eine der vorhandenen Spuren musste laut Polizei für Aufräumarbeiten gesperrt werden. Kurz nach dem Unfall kam es zu spürbaren Verkehrsbehinderungen, bis die Gefahrenstelle nach etwa zwei Stunden wieder geräumt war.

90.000 Euro Sachschaden

Offenbar hatte ein 38-Jähriger im Lkw-Cockpit den Sicherungswagen übersehen und fuhr ihm ins Heck. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Straßenmeisterei etwa 30 Meter nach vorne geschoben. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Im anderen Fahrzeug befand sich niemand. Durch den Unfall war der rechte Fahrstreifen blockiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 90.000 Euro.

Zweiter Unfall in wenigen Stunden

Auf der B10 war es bereits der zweite schwere Unfall innerhalb von wenigen Stunden, nachdem am Freitagmorgen am Geislinger Stadteingang aus Richtung Kuchen kommend ein Motorradfahrer verunglückt war.

