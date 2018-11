Uhingen Technischer Defekt: Citroen geht in Flammen auf

Uhingen / RUW

In einer Scheune in der Dorfstraße ist am Mittwoch ein Citroen in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 21.30 Uhr bemerkt.

Der Besitzer hatte sein Auto dort abgestellt und die Scheune verlassen. Das berichtet eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung. Alles deute darauf hin, dass der Citroen wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen sei.

Dank des Zeugens rückte die Uhinger Feuerwehr rechtzeitig aus. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto und verhinderte, dass sich die Flammen ausbreiteten. Weder die Scheune noch die angrenzenden Gebäude wurden laut Polizei beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.