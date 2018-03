Geislingen Tasche aus Lokal gestohlen

Geislingen / SWP

Drei Diebe haben eine Tasche aus einem Lokal in der Schillerstraße gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, schlich das Trio am Donnerstag gegen 6 Uhr in das Haus in der Schillerstraße. Auf dem Tresen lag die Tasche einer Angestellten. Die Diebe nahmen die Tasche an sich und flüchteten. Zeugen beobachteten das Trio, das über die Hauptstraße in Richtung Amstetten rannte.

Die Diebe sollen zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein. Einer von ihnen trug einen dunklen Kapuzenpullover mit einem helleren Aufdruck in Form eines Adlers auf der Brust. Seine beiden Begleiter trugen dunkle Schuhe mit auffälligen weißen Sohlen. Einer der Männer trug eine dunkle Bomberjacke, der andere einen dunklen Kapuzenpullover.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Göppingen zu wenden, Telefon (07161) 63 23 60.