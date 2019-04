Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in ein Gebäude in Gingen eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, drückten die Einbrecher an dem Haus in der Straße Immenreich ein Fenster ein und gelangten so in das Innere. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flüchteten sie ohne Beute. Die Polizei aus Geislingen hat die Spuren gesichert und ist auf der Suche nach Zeugen, die sich unter (07331) 9 32 70 melden sollen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.