Donzdorf / SWP

Über eine Terrassentür versuchte ein Einbrecher am Wochenende in ein Haus in der Donzdorfer Eisbrunnenstraße einzubrechen. Vermutlich wurde er durch einen Hund abgeschreckt und musste seine Tat so abbrechen. Der Schaden beläuft sich dennoch auf rund 500 Euro durch den Einruchversuch. Die Polizei in Donzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tat machen kann, sollte sich bei der Polizei melden: Tel. 07162/910310.