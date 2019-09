In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Heidenheimer Straße in Süßen eingestiegen. Dort entwendeten sie Reifen, Felgen und Kompletträder. Der Gesamtwert der Waren wird auf rund 12 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Eislingen ermittelt und sucht unter Tel. (07161-8510) Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug machen können.