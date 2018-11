Energie Strom fällt in Geislingen aus

Geislingen / Ilja Siegemund

Fast zwei Stunden lang ging nichts – auch in „Gebauer’s Edeka Center“.

Am Samstag gab es von 7.30 bis 9.45 Uhr in Teilen der Stadt keinen Strom mehr. Betroffen davon war auch das Lebensmittelgeschäft „Gebauer’s Edeka Center“ an der Heidenheimer Straße. Deshalb konnten Marktleiter Guido Empen und seine Mitarbeiter die Kunden nicht wie üblich ab 8 Uhr empfangen, sondern erst kurz vor 10 Uhr.

Auswirkungen auf die Lebensmittel hatte der Stromausfall nicht, betont der Marktleiter. „Wir haben erst kürzlich in eine neue Kühlung investiert, was sich offensichtlich gelohnt hat.“ Die Lebensmittel seien trotz des Stromausfalls noch immer gut gekühlt gewesen; „wir konnten die Zeit gut überbrücken.“ Allerdings betonte Empen: Nach drei bis vier Stunden ohne Strom wäre es kritisch geworden.

Warum es zu dem Ausfall kam und wie viele Haushalte betroffen waren, konnte das Albwerk am Wochenende gegenüber der GZ trotz mehrmaliger Nachfrage nicht mitteilen.