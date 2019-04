Weil Stroh in der Nähe einer Scheune in Ebersbach-Krapfenreut Feuer gefangen hatte, rückte die Feuerwehr an. Der Brand wurde gelöscht.

Am Mittwochabend fing im Wiesenweg in Ebersbach-Krapfenreut Stroh bei einer Scheune Feuer. Die Feuerwehr Ebersbach war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz und konnte ein Übergreifen auf Gebäude verhindern. Mit einem Löschrohr wurde der Brand bekämpft.

