Streit Landwirte gehen aufeinander los

Bad Ditzenbach / swp

Am Sonntag gerieten in Bad Ditzenbach zwei Landwirte aneinander. Wie die Polizei dazu mitteilt, hatten sich die beiden Männer kurz nach 21 Uhr bei der Polizei gemeldet. Beide waren verletzt und schilderten den Sachverhalt unterschiedlich. Hintergrund ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Streit, der zwischen den Landwirten seit geraumer Zeit schwelt. Im Verlauf dieses Streits gingen die Männer am Sonntagabend aufeinander los. Mit einem Viehstock und einem Messer hätten sie sich gegenseitig verletzt, so die bisherigen Vorwürfe der beiden an die Ermittler. Auch sei einer der beiden auf den anderen mit dem Auto zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite habe er sich vor dem Auto in Sicherheit bringen können, schilderte der Landwirt später der Polizei. Beide Männer mussten sich anschließend ärztlich behandeln lassen. Die Polizei beschlagnahmte Viehstock, Messer und den Führerschein des Landwirts, der auf den anderen zugefahren sein soll. Sie ermahnte die Landwirte eindringlich, ihren Streit friedlich beizulegen. Jetzt ermittelt die Degginger Polizei, was dem Streit zugrunde liegt und wie er genau verlief. Zeugen melden sich bitte unter ☎ (07334) 92 49 90.