Wegen einer Weihnachtsbeleuchtung ist die Polizei am Samstag gegen 20.15 Uhr in den Bad Überkinger Ortsteil Hausen ausgerückt. In der Felsenstraße hatte ein Anwohner seine Weihnachtsbeleuchtung am Haus angebracht, was laut Polizeibericht seinem daneben wohnenden Nachbarn nicht passte: Die Lichter seien zu hell. Darüber stritten sie sich so sehr, dass die Polizei gerufen wurde, um den Streit zu schlichten. Die Beamten rieten, die Lage auf dem zivilen Rechtsweg zu klären.