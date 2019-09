In der Geislinger Werkstraße kam es am Sonntag gegen 4.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 30-Jähriger verletzt wurde. Wie die Polizei auf Nachfrage der GZ mitteilte, schlugen ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger den 30-Jährigen zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. Die Täter seien zunächst geflüchtet, dann aber ermittelt worden, erklärt der Polizeisprecher. Das Motiv sei noch unklar, die Ermittlungen dauern an.