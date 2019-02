Mühlhausen im Täle Streit eskaliert in Mühlhausen: 20-Jähriger verletzt Arbeitskollegen schwer

Mühlhausen im Täle / GZ

Ein 20-Jähriger soll am Montag in Mühlhausen seinem Arbeitskollegen einen spitzen Gegenstand in den Kopf gestoßen und ihn damit schwer verletzt haben. Das berichten die Polizei und die Ulmer Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Streit nach Schichtende

Nach Schichtende waren der 20-Jährige und sein zwei Jahre älterer Kollege in Streit geraten, der in einer tätlichen Auseinandersetzung mündete. Der Jüngere der beiden soll seinen Kollegen dabei mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Laut Pressemitteilung wendete der Angreifer beim Stoß so viel Kraft auf, dass er die Schädeldecke des 22-Jährigen mit dem Gegenstand durchbrach. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Schraubendreher könnte Tatwaffe sein

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch in der Tatnacht an seiner Wohnanschrift in Göppingen fest. Dabei entdeckten sie einen Schraubendreher, der die Tatwaffe sein könnte. Das müssten aber kriminaltechnische Untersuchungen erst noch zeigen.

Haftbefehl erlassen

Die zuständige Haftrichterin erließ am Mittwochfrüh beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen. Die Ermittlungen laufen.

