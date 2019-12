Seinen Führerschein ist ein 24-Jähriger nach einem unerlaubten Überholvorgang bei Jebenhausen los. Gegen 8.15 Uhr fuhr am Dienstag ein Streifenwagen in Richtung Bezgenriet. Ein 24-Jähriger kam mit seinem Fiat-Kleintransporter entgegen. An einer unübersichtlichen Stelle und trotz Verbotsschilds setzte er zum Überholen eines Lkw an. Der 54-jährige Fahrer des Polizeiautos sah den Fiat auf seinem Fahrstreifen, machte eine Vollbremsung und konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.

In Jebenhausen gestellt

Die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug und verfolgten den Kleintransporter. In Jebenhausen stoppten sie das Fahrzeug. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.