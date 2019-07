Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr kam es in der Esslinger Straße in Plochingen zu einem Verkehrsunfall.

Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr kam es in der Esslinger Straße in Plochingen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW übersah einen stehenden Roller und einen Pkw. Der Pkw wollte nach links auf das Tankstellengelände abbiegen.

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.