Das Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen setzt seit Anfang November auf der B 10 zwischen Ebersbach/Nassachtal und Reichenbach/Fils die Leitplanken im Mittelstreifen instand und ärgert damit die Autofahrer.

Zwar werden die Arbeiten in den verkehrsarmen Zeiten ausgeführt, um die Behinderungen zu minimieren. Dennoch kommt es fast täglich zu Behinderungen, da auch darüber hinaus die Spuren verengt sind und die vorgeschriebene Geschwindigkeit reduziert wurde. Laut Verkehrsteilnehmern dauert die Autofahrt von Göppingen nach Stuttgart dadurch oftmals etwa 10 Minuten länger.

Jeweils ein Fahrstreifen gesperrt

In Fahrtrichtung Stuttgart laufen die Bauarbeiten zwischen 9 Uhr und 17 Uhr und in Fahrtrichtung Ulm zwischen 7 Uhr und 15 Uhr. Hierfür wird in beiden Fahrtrichtungen der jeweils linke Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt. Erst am 30. November soll die Baustelle wieder verschwunden sein.

Die bereits über 30 Jahre alten und zum Teil stark korrodierten Mittelleitplanken werden durch ein System mit einer höheren Durchbruchsicherheit ersetzt. Das Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen bittet um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen. Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen der Region können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg gibt es unter www.baustellen-bw.de. Für ständigen Ärger in beide Richtungen sorgt unter anderem die Fahrbahnerneuerung bei Kirchheim/Teck und Wendlingen, die erst am 22. November abgeschlossen sein soll.