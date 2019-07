Zu einem Unfall wegen Starkregens kam es am späten Freitagabend in Göppingen.

Zu einem Unfall wegen Starkregens kam es am späten Freitagabend in Göppingen. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinem Roller den Kreisverkehr zur Manfred-Wörner-Straße. Durch die Nässe auf der Fahrbahn rutschte ihm sein Vorderrad in der Linkskurve weg. Anschließend stürzte der Rollerfahrer auf den Asphalt. Bei dem Unfall verletzte sich der 53-Jährige an der Schulter und wurde von Rettungskräften in die Klinik am Eichert gebracht.