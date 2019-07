Eine 40-Jährige hat am Dienstagabend in Geislingen mehrere Passanten bespuckt.

„Frau zeigt sich ungehobelt“, berichtet die Polizei. Ein 15-Jähriger war mit seinem Fahrrad am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Passage am Sternplatz unterwegs. Dort bespuckte ihn eine Frau. Die Polizei untersuchte den Fall und ermittelte die 40-jährige Tatverdächtige.

Opfer sollen sich bei Polizei melden

Die Frau war auch weiteren Zeugen aufgefallen, die der Polizei berichteten, dass die Verdächtige auch andere Passanten in der Stuttgarter Straße bespuckt haben soll.

Opfer werden gebeten, sich an die Polizei in Geislingen zu wenden, Telefon (07331) 93 270.

