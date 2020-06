Mit einem Bußgeldbescheid und einem eingestellten Verfahren ging jetzt eine Silvester-Episode aus Eislingen zu Ende. Illegale Böller der Marke „La Bomba“ waren es, die die Justiz auf den Plan riefen, nachdem man es damit zum Jahreswechsel zu bunt getrieben hatte. Etliche der Knallkörper wurden aus einer Menschengruppe in der Ulmer Straße ausgerechnet direkt auf das Polizeirevier geschleudert, so dass dort im Eingangsbereich eine Sicherheitsscheibe zu Bruch ging. „Der Knall war so laut, dass die Wände gewackelt haben“, sagte ein Polizeibeamter vor dem Amtsgericht aus.

schnell gestellt werden, wobei sich auch etliche illegale Knallkörper fanden. Obwohl die Staatsanwaltschaft es vorgezogen hatte, das Verfahren wegen des übergroßen Aufwands einzustellen, erhielt der Mann von der Stadt Eislingen im Februar einen Bußgeldbescheid über 250 Euro, der dann anstandslos akzeptiert wurde. Corona Kreis Göppingen Das Feiern bleibt tabu Göppingen Zeugen beschuldigten eine Gruppe mit zwei jungen Männern und zwei Frauen, die Böller geworfen zu haben. Diese ergriffen die Flucht, konnten aberwerden, wobei sich auch etliche illegale Knallkörper fanden. Obwohl die Staatsanwaltschaft es vorgezogen hatte, das Verfahren wegen des übergroßen Aufwands einzustellen, erhielt der Mann von der Stadt Eislingen im Februar einen Bußgeldbescheid über 250 Euro, der dann anstandslos akzeptiert wurde.

Kein Staatsanwalt, aber vier Zeugen