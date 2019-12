Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Eislingen ein Spiel geklaut. Kurz vor 13.30 Uhr soll der Täter es in einem Geschäft in der Hauptstraße eingesteckt haben. Eine Zeugin hielt den Mann fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Der riss sich aber los und entkam.

Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen, konnte ihn aber nicht antreffen. Der Täter soll zwischen 20 und 35 Jahre alt und ein südeuropäischer Typ sein. Hinweise: Telefon (07161) 8510.