Am frühen Freitagmorgen wurde die B466 zwischen Lauterstein-Weißenstein und Böhmenkirch in beiden Richtungen gesperrt. Schnee- und Eisglätte behinderte den Verkehr auf der Steige massiv. Laut Polizei gab es seit 5 Uhr Probleme mit querstehenden Lkw. Bis wann die Strecke wieder befahrbar sein würde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Auch auf der gesamten Albhochfläche in den Landkreisen Heidenheim und Alb-Donau sowie bei Geislingen kam es am Morgen witterungsbedingt zu Problemen.

Schwerer Busunfall auf der B10

Hingegen ist die die B10 relativ gut befahrbar. Die Räumdienste haben dort in der Nacht ihre Arbeit getan. Allerdings war bei Dornstadt/Tomerdingen ein kroatischer Reisebus von einer Orkanböe umgeworfen worden. Es gab acht Verletzte.