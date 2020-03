Autofahrer auf der Autobahn 8 (A8) müssen sich am Wochenende auf Behinderungen einstellen. Die Autobahn wird zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Merklingen in Fahrtrichtung Ulm komplett gesperrt - und zwar in der Zeit zwischen Freitag, 27. März 2020, 20 Uhr und Montag, 30. März 2020, 5 Uhr.

Arbeiten im Lämmerbuckeltunnel

Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten an der Brandmeldeanlage des Lämmerbuckeltunnels. Da dabei verschiedene Teile ausgetauscht und ersetzt werden müssen, wird der Tunnel während der Arbeiten voll gesperrt.

Für Autofahrer ist eine Umleitung eingerichtet. Diese führt von der Anschlussstelle Mühlhausen über die beschilderte Bedarfsumleitung U 29.Von der B 466 über die Wiesensteiter Straße in Geislingen an der Steige auf die L 1230 zur Anschlussstelle Merklingen.