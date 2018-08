Degenfeld Smart prallt frontal gegen Lkw

Degenfeld / SWP

Am Freitag gegen 13.45 Uhr war eine 27-jährige Smart-Fahrerin auf der Landesstraße von Degenfeld in Richtung Weiler i.d.B. unterwegs. In einer Rechtskurve, etwa auf Höhe von Herdtlinsweiler, kam sie nach Angaben der Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen., der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Aufprall erlitten sowohl die 27-Jährige als auch ihr 19-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Fahrzeugbergung zeitweise voll gesperrt werden. Zur Reinigung, der durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigten Fahrbahn, waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd im Einsatz.