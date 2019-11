Das Verbrechen von Anfang des Monats hat die Stadt Göppingen zum Anlass genommen, einen Runden Tisch Ursenwang zu initiieren, der am 21. November im Rathaus stattfand.

Am Abend des 2. November 2019 gegen 21 Uhr kam ein 39-jähriger Göppinger in Ursenwang gewaltsam durch Schläge und Fußtritteums Leben. Der Tote wurde im Gebüsch neben dem Edeka in der Schlater Straße gefunden. Dringend tatverdächtig sind vier Jugendliche im Alter von 16 bis 23 Jahren aus Göppingen, gegen die Haftbefehl ergangen ist.

„Sicherheitsgefühl deutlich beeinträchtigt“

Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung, des Landratsamts, der Polizei, der Jugendarbeit, der Schulen, der freien Träger und Kirchen nahmen nun an dem Treffen im Rathaus teil. Die Erste Bürgermeisterin Almut Cobet erklärte: „Die Tötung des 39-jährigen Göppingers in Ursenwang ist eine abscheuliche Tat, die uns alle sehr betroffen gemacht hat. Das Sicherheitsgefühl der Menschen in Ursenwang wurde durch die Tat deutlich beeinträchtigt. Dies zu verbessern ist unter anderem Ziel der kurzfristigen Maßnahmen, die heute am runden Tisch besprochen worden sind.“

Unter anderem werde die Präsenz von Polizeistreifen in dem Stadtteil erhöht, verspricht Cobet.

Keine auffällige Sozial- und Kriminalstatistik

Erste Analysen haben jedoch ergeben, dass weder die Sozial- noch die Kriminalkennzahlen für den Stadtbezirk Ursenwang besonders auffällig sind. Daher sehen die Beteiligten den Handlungsbedarf eher auf gesamtstädtischer Ebene. Ein regelmäßiger Informationsaustausch über besonders auffällige Kinder und Jugendliche mit dem Jugendamt, der Polizei, den ansässigen Schulen, der Justiz und den freien Trägern sei notwendig, hieß es.

Jugendangebote und Austausch von Lagebeurteilungen

Ausgetauscht werden sollen jedoch keine personenbezogenen Daten, sondern allgemeine Lagebeurteilungen, inklusive der Problemeinschätzungen von Brennpunkten und Handlungsnotwendigkeiten aus Sicht der einzelnen Berufsgruppen. „Darüber hinaus waren wir uns einig, dass es wichtig ist, allen Jugendlichen in Göppingen Angebote zu machen, weil manche Jugendliche nicht wissen, was sie nach der Schule tun und wohin sie gehen sollen. Diese zu begleiten, ihnen eine Perspektive zu geben, eine Zukunftsaussicht auf Morgen und das Kommende ist unsere Aufgabe“, resümiert die Erste Bürgermeisterin.