Nach dem Verfahren gegen eine 47-jährige Altenpflegerin aus dem Kreis Göppingen bleibt es bei drei Jahren Haft. Da weder die Täterin noch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt haben, ist das Urteil von Mitte Oktober nun rechtskräftig, teilt das Landgericht Ulm mit.

Die Frau war von der Großen Strafkammer wegen wegen Vergewaltigung, sexuellen Übergriffs, jeweils zugleich mit sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses, vorsätzlicher Körperverletzung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in vier Fällen sowie wegen Besitzes kinderpornographischer Schriften in vier Fällen verurteilt worden.

Tausch gegen Kinderpornos

Laut Schuldspruch hatte die Verurteilte auf Aufforderung einer Online-Bekanntschaft im Pflegeheim Wilhelmshilfe im August/September 2017 zweimal sexuelle Handlungen an Heimbewohnern vorgenommen, dies gefilmt und im Anschluss die Videos ihrem Bekannten geschickt. Hierbei war die Wehrlosigkeit der dementen Seniorinnen ausgenutzt worden.

Sado-Maso-Beziehung mit „Horvath“

Zum Schutz der Angeklagten liefen die Verhandlungen weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie in der Urteilsbegründung bekannt wurde, soll die 47-Jährige von ihrem Online-Bekannten namens „Horvath“ emotional abhängig gewesen sein. Der Mann soll im Internet dominant aufgetreten sein, um die Schwachpunkte von anderen sexuell auszunutzen. So kam es mit der 47-Jährigen zum Austausch von Kinderpornos gegen das Videomaterial aus dem Seniorenheim. Die Frau hatte zum fraglichen Zeitpunkt aber auch eine Trennung unmittelbar hinter sich, soll aber auch ihr Haus verloren haben und auf hohen Schulden sitzen. Dies machte sich „Horvath“, gegen den separat in Tübingen ermittelt wird, offenbar mit falschen Hilfeversprechungen zu Nutze.

Tübinger Verfahren steht noch aus

Laut Urteilsbegründung hatte es „Horvath“ offenbar auch auf die eigenen Kinder der Verurteilten aus Göppingen abgesehen. Daraufhin brach diese die sadomasochistische Beziehung ab. Das Tübinger Verfahren gegen den Komplizen steht noch aus.

