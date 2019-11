Bereits zum zweiten Mal ist ein 29-Jähriger aus Göppingen wegen des Missbrauchs von kleinen Mädchen sowie wegen Herstellung, Besitz und Erwerb von Kinderpornografie angeklagt. Er war deswegen schon im Juni 2018 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht hat nun zu klären, ob er durch neue Erkenntnisse erneut im gleichen Zusammenhang bestraft werden kann.

Übergriff in der Umkleidekabine

Zum einen geht es um relativ niederschwellige unsittliche Berührungen von drei Mädchen im Alter von 5 bis 7 Jahren, die sich im Bekanntenkreis der Familie ereignet haben und mit dem Handy aufgenommen wurden – unter anderem im Sommer 2015 in einer Umkleidekabine im Erlebnisbad Miramar in Weinheim. Der Angeklagte ist insoweit geständig. Neu im Vergleich zur ersten Verurteilung ist nur die Tatsache, dass es in einem der Fälle nicht allein bei einem Versuch blieb. Dies konnte 2017 nach einer erneuten Hausdurchsuchung mit Beschlagnahmung eines Smartphones ermittelt werden. Aus­löser war ein zufällig aufgetauchter USB-Stick, der vom Arbeitgeber des 29-Jährigen gesichtet wurde, was dann zu einer Anzeige führte.

Äußerst brutale Fotos und Videos

Gegenstand der Anklage sind auch hunderte von brutalen kinderpornografischen Fotos und Videos, die man ebenfalls auf dem Smartphone entdeckt hat. Problem ist allerdings, dass sich die Bilder offenbar zumindest teilweise mit dem Material aus dem abgeschlossenen Verfahren überschneiden. Das Urteil wurde um mehrere Monate vertagt, um einen genauen Abgleich durch Sachverständige zu ermöglichen. Richter Heiner Buchele hielt dem Angeklagten zugute, dass er in Therapie ist und vom Bewährungshelfer positiv beurteilt wird. Der Mann soll als Kind selbst missbraucht worden sein und hat die Förderschule besucht.