Albershausen Seniorin streift Spiegel und fährt weg

Albershausen / swp

Eine Seniorin streifte ein Auto in Albershausen und fuhr weg. Dank einer Zeugin konnte die Verursacherin ermittelt werden - nicht aber der Besitzer des beschädigten Autos.

Noch unbekannt ist der Polizei der Besitzer eines beschädigten Autos nach einem Unfall am Samstag in Albershausen.

Wie die Polizei mitteilt, stand gegen 12 Uhr in der Uhinger Straße zwischen einem Kosmetikgeschäft und einer Blitzersäule ein Auto. An diesem fuhr eine Seniorin vorbei. Mit ihrem VW streifte sie den Außenspiegel und fuhr weiter. Eine Zeugin sah den Vorfall und merkte sich das Kennzeichen des VW. So ermittelte die Polizei die Verursacherin schnell. Das beschädigte Auto fanden die Beamten nicht mehr. Die Polizei aus Uhingen (Tel. 07161/93810) sucht den Besitzer des beschädigten Autos und mögliche weitere Zeugen.