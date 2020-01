Eine Seniorin wurde laut Polizeiangaben gegen 11.15 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße in Kuchen um ihre Brieftasche erleichtert. Die Geldbörse bewahrte sie in einer Tüte in ihrem Einkaufswagen auf. In einem unachtsamen Moment ergriff ein Unbekannter seine Chance und stahl das Portemonnaie, in welchem sich neben Geld auch persönliche Dokumente befanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.