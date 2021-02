Mit noch unklaren Verletzungen musste eine 72-jährige Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in Reichenbach, der sich am Montagmittag auf der Stuttgarter Straße ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 65-Jährige wartete mit ihrem VW Golf zunächst an der Ampel in der Bahnhofstraße. Beim Anfahren und Abbiegen nach links in die Stuttgarter Straße übersah sie nach Polizeiangaben die Seniorin, die bei Grün mit ihrem Rollator die Fußgängerfurt in Richtung Bahnhofstraße überquerte.

Bei der Kollision wurde die Frau mit ihrem Rollator auf die Fahrbahn gestoßen.

Sie wurde nachfolgend von einem Notarzt an der Unfallstelle versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert.