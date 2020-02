Ein Unbekannter klingelte zur Mittagszeit an der Haustür eines älteren Herren. Zuerst gab er vor, nach Arbeit zu suchen, fragte dann nach einem Glas Wasser und schließlich bat er um etwas zu essen. Hilfsbereit brachte der Senior dem Mann, worum er gebeten hatte. In der Zwischenzeit drang der Dieb in das Haus ein und durchsuchte das Wohnzimmer.



Als der Rentner dies bemerkte, verwies er den Mann seiner Wohnung. Er erstattete bei der Polizei Strafanzeige, gestohlen wurde offenbar nichts. Der Unbekannte ist ca. 40 Jahre alt, 1,80m groß, spricht deutsch, war dunkel gekleidet und hatte einen Bart. Die Uhinger Polizei (Tel. 07161/93810) ermittelt.