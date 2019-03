Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Mittwoch in Albershausen. Ein 38-Jähriger war wegen Übermüdung in einen Sekundenschlaf gefallen.

Gegen 6.30 Uhr fuhr auf der Bundesstraße ein 38-Jähriger von Uhingen in Richtung Schlierbach. In der Uhinger Straße rammte er mit seinem Citroen einen entgegenkommenden Dacia.

Mit dem war ein 51-Jähriger unterwegs. Der Mann wich zuvor vergebens auf den Gehweg aus. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Citroen-Fahrer übermüdet und verfiel in einen Sekundenschlaf. Der Unfall sei von mehreren Autofahrern gesehen worden. Die seien ohne Anzuhalten weiter gefahren. Die Polizei aus Uhingen (Tel. 07161/93810) ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.