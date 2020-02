Ein Asylsuchender hat sich am Dienstagabend wegen drohender Abschiebung auf ein Dach in Geislingen geflüchtet und musste Feuerwehr und SEK zur Aufgabe gebracht werden. Laut Polizei begann der Einsatz gegen 22 Uhr in der Neuwiesenstraße 4 und endete erste gegen 3 Uhr nachts.

Auf Bildern ist zu sehen, dass sich der Flüchtling zeitweise an der Dachkante festhielt und in die Tiefe zu stürzen drohte.

Mit Unterkühlung im Krankenhaus

Der betroffene Mann wurde mit Verdacht auf Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert. Es liege eine vollziehbare Abschiebeanordnung gegen ihn vor, so das Polizeipräsidium Ulm. In welches Land er verbracht werden sollte, wurde nicht mitgeteilt.

Vor Ort waren Spezialkräfte vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen, der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit Drehleiter und Sprungrettungsausrüstung.