Bei einer Schlägerei in Eislingen hat es am Dienstagnachmittag mehrere Verletzte gegeben. Die Opfer konnten flüchten.

Am Dienstagnachmittag kam es in Eislingen beim Hotel „Eichenhof“ am Rewe-Parkplatz zu einer Prügelattacke. Dabei hat es zwei Schwerverletzte und einen leichtverletzten gegeben. Dies haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Mittwoch um 14.30 Uhr in einer gemeinsamen Presseerklärung bekanntgegeben.

Angreifer kamen mit dem Auto

Demnach hat sich der Angriff so abgespielt: Die drei Männer im Alter von 23, 27 und 28 Jahren seien um 17.15 Uhr auf dem Parkplatz in einem BMW gesessen. Die Angreifer kamen mit einem Auto, möglicherweise einem grauen Smart.

Wurde auch eine Kette als Waffe benutzt?

Mit einem Baseballschläger hätten sie unvermittelt auf den BMW eingeschlagen. Danach seien dann die vermeintlichen Opfer geschlagen worden. Auch hierbei sollen die Verdächtigen den Baseballschläger und möglicherweise noch eine Kette benutzt haben, wie die Ermittler berichten.

Flucht mit demoliertem Auto

Den Verletzten gelang mit dem demolierten Auto die Flucht in die Klinik am Eichert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen der 27-Jährige leichtere und die beiden anderen Männer schwere Verletzungen erlitten haben.

Kein Tatverdacht gegen ursprünglich verdächtige Männer

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein und konnte schließlich vier Verdächtige vorläufig festnehmen. Nachdem sich der Tatverdacht gegen sie aber nicht erhärtet hatte, wurden sie im Laufe des Mittwochs wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sie bittet unter der Telefonnummer (07161) 632360 um Zeugenhinweise. Die Polizei sucht auch noch den grauen Smart und möglicherweise weitere beteiligte Fahrzeuge.

Todesopfer ist nur ein Gerücht

In diversen Facebook-Gruppen wird berichtet, dass es bei der Schlägerei auch einen Toten gegeben habe. Dies ist nach Auskunft der Staatsanwaltschaft aber nicht der Fall.

Das könnte dich auch interessieren:

Aqua Römer in Jebenhausen Landtagsabgeordnete reagieren betroffen auf Schließung von Aqua Römer Schockiert zeigten sich die Landtagsabgeordneten Peter Hofelich (SPD), Alex Maier (Grüne) und Nicole Razavi (CDU) von der Ankündigung von Aqua-Römer, den Standort in Jebenhausen zeitnah aufgeben zu wollen.