Ein Junge rannte am Donnerstag auf die Schwabenstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Siebenjährige wurde von einem Auto erfasst und wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Junge in den Mercedes seiner Mutter gestiegen, der am rechten Straßenrand in der Schwabenstraße stand. Direkt nach dem Einsteigen verließ der Junge das Auto wieder über die andere Hintertür. Dann rannte er auf die Straße.

VW-Fahrer kann Unfall nicht mehr verhindern

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 53-Jährige in ihrem VW über die Schwabenstraße. Sie sah den Jungen und führte sofort eine Vollbremsung durch – einen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht verhindern. Der VW erfasste den Siebenjährigen, der bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

