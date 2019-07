Ein Radfahrer ist am Sonntag in Rechberghausen gestürzt, weil Unbekannte für ein gefährliches Hindernis gesorgt hatten. Der 20-Jährige Radler erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, hatten Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Sonntag die Arme von Skulpturen in der Hauptstraße verbogen. Sie ragten in den Gehweg, waren aus verschiedenen Perspektiven aber nur schwer erkennbar. Letzteres traf einen 20-Jährigen zu. Er war gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs und stieß mit dem Kopf gegen einen der verstellten Arme. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Die Polizei aus Mühlhausen ermittelt wegen des Vorfalls. Sie bittet Zeugen um Mithilfe und fragt:

Wer kennt die Personen, die die Arme an den Skulpturen verbogen hatten?

Wer hat Verdächtige in der Nähe der Skulpturen gesehen?

Wer kann sonstige Hinweise zu den Verdächtigen geben?

Zeugen sollen sich melden unter der Telefonnummer (07335) 96 260.