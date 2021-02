Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem VW in der Uhinger Straße in Richtung Schlierbach. Vor ihm fuhr ein Auto auf ein Grundstück. Er umfuhr das einparkende Auto und kam in die Fahrbahnmitte. Gleichzeitig kam ein 85-Jähriger mit seinem Mercedes entgegen. Auf seiner Seite stand nach Polizeiangaben am Fahrbahnrad ein Auto. Auch er umfuhr dies und kam in die Fahrbahnmitte. Beide Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt der 49-Jährige schwere, der 85-Jährige leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Durch den Unfall musste die B297 bis etwa 18 Uhr gesperrt bleiben. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.