Kuchen / Stefanie Schmidt

Bei einem Auffahrunfall auf der B 10 in Kuchen fuhren am Samstagvormittag drei Autos ineinander

Gegen 11.30 Uhr kam es in Kuchen am Samstag auf der B 10 in Richtung Gingen kurz vor der Abzweigung in den Gewerbepark zu einem schweren Auffahrunfall. Laut Aussagen des Polizeipräsidiums in Ulm fuhren drei Fahrzeuge ineinander. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen verletzt. Um einen der beiden aus dem Auto befreien zu können, musste die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs abtrennen. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.