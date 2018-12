Aichelberg Mercedes kracht gegen VW: Frau wird schwer verletzt

Aichelberg / SWP

Bei einem Autounfall hat am Montagmorgen eine 30-Jährige schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei berichtet, war ein 56-Jähriger gegen 7.40 Uhr mit seinem Mercedes von Aichelberg in Richtung Holzmaden unterwegs. Er wollte nach links auf die Autobahn abbiegen und übersah dabei den VW einer 30-Jährigen, die aus Richtung Holzmaden gekommen war. Als die Autos zusammenstießen, wurde die 30-Jährige in ihrem VW eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete die Frau aus ihrem Auto, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er kam ebenfalls in eine Klinik.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 35.000 Euro. Laut Polizei war die Straße während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden.

