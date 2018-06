Lauterstein Schwerer Absturz auf Weißensteiner Steige

Lauterstein / SWP

Eine Gruppe Motorradfahrer war am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der B 466 von Weißenstein in Richtung Böhmenkirch unterwegs. Einer aus der Gruppe geriet nach Polizeiangaben in einer Kurve nach rechts auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Schutzplanke. Das Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen, der 41-jährige Fahrer wurde über die Planke geschleudert und stürzte einen etwa zehn Meter hohen Steilhang in Richtung Freibad Lauterstein hinab. An einem Obstbaum blieb der Mann mit schweren Verletzungen liegen. Die Bergwacht musste den Rettungsdienst bei der Bergung des Verletzten unterstützen.

Bei dem Unfall zog der Biker sich schwere Verletzungen an beiden Beinen zu, die durch Vakuumschienen und die Vakuummatratze fixiert wurden, teilt die Bergwacht mit. Das Schienen und das Umlagern des Patienten in die Gebirgstrage der Bergwacht gelang nur nach der mehrfachen Gabe von Schmerzmitteln. Die von der Leitplanke aus gesicherte Gebirgstrage mit dem Patienten und mehreren Bergrettern wurde nun bis in den flachen Bereich der Schafweide abgelassen. Von dort aus ging es zu Fuß zu dem, am Freibad parkenden, Rettungswagen, mit dem der Mann anschließend in die Klinik gebracht wurde. 45 Minuten nach Alarmierung der Bergwachten, wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben.

Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme regelte die Polizei wechselseitig den Verkehr auf der Steige. Insgesamt waren 14 Retter der Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen mit vier Fahrzeugen im Einsatz.