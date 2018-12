Weißenstein Schwer verletzt: 59-jähriger prallt bei Glatteis gegen Baum

Weißenstein / swp

Am Dienstag verletzte sich ein 59-jähriger Mann bei einem Unfall bei Weißenstein schwer. Er hatte bei Glatteis die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der 59-Jährige war gegen 11.30 Uhr am Dienstag zwischen Weißenstein und Rötenbach unterwegs. Auf vereister Straße geriet sein Toyota außer Kontrolle und prallte gegen einen Baum, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr und die Rettungskräfte kümmerten sich um den Fahrer, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 10.000 Euro.

Im Stau ereignet sich noch ein Unfall

Durch den Unfall staute sich der Verkehr. In der Folge ereignete sich noch ein Unfall: Ein VW rutschte in einen Audi. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden an den Autos beträgt etwa 7.000 Euro, schätzt die Polizei.

