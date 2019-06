Aus einem Haus in der Türkheimer Straße in Nellingen drang am Mittwochmorgen schwarzer Rauch. Die Feuerwehr rückte aus.

Einem Nachbar fiel der Rauch gegen 9 Uhr auf. Er rief den Bauhofleiter und schließlich die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Schwelbrandes hielt sich niemand im Gebäude auf, wie Einsatzleiter Marcus Windmüller einem GZ-Reporter vor Ort berichtete. Vier Atemschutztrupps mit jeweils zwei Leute waren über ein Fenster ins Gebäude gelangt.

Feuerwehr sucht nach weiteren Glutnestern

Die Feuerwehr entdeckte und löschte den Schwelbrand in der Decke des Erdgeschosses. Später versuchten die Einsatzkräfte herauszufinden, ob es weitere Glutnester gibt.

Das Gebäude musste entraucht und durchlüftet werden. Was den Schwelbrand ausgelöst hatte, ist derzeit noch unklar.

40 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren Nellingen und Oppingen waren zuerst vor Ort, später kam noch die Wehr aus Laichingen mit ihrer Drehleiter. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge in der Türkheimer Straße.

Sobald es weitere Infos gibt, berichten wir

