Göppingen Schwelbrand in Gebäude ausgebrochen

Schwelbrand in Gebäude ausgebrochen

Göppingen / krib

In einem Gebäude in der Göppinger Schwabstraße ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Derzeit läuft ein Einsatz in der Göppinger Schwabstraße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen derzeit den Brand unter Kontrolle zu bekommen, teilt die Pressestelle der Polizei auf Anfrage mit. Der Notruf sei um 7.49 Uhr eingegangen.

Ob Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Die Schwabstraße ist in beide Richtungen voll gesperrt. Laut der Pressestelle der Polizei handelt es sich um einen Schwelbrand, dessen Ursache die Einsatzkräfte derzeit versuchen herauszufinden. Man habe keine offenen Flammen, informiert die Polizei.