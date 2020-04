Nach den Schüssen vom Freitag im beschaulichen Kurort Bad Boll geht die Polizei nicht von einer Gefahr für die Allgemeinheit aus, obwohl die Suche nach einem 33-jährigen Verdächtigen noch nicht erfolgreich war „Wir sehen derzeit keinen Anlass zu einer öffentlichen Fahndung“, sagte eine Sprecher des Präsidiums Ulm. Hätten sich Hinweise auf eine Bedrohungslage ergeben, würde man schon lange auf allen Kanälen darauf hinweisen, hieß es.

SEK-Einsatz in Ebersbach an der Fils

Die Polizei sucht weiterhin mit Hochdruck nach einem Mann, der versucht haben soll, in der Hauptstraße einen 29-Jährigen zu töten. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte bereits dingfest gemacht werden. Ihn nahmen Spezialeinsatzkräfte am Freitag in den späten Abendstunden fest, nachdem sie eine Wohnung in Ebersbach gestürmt hatten.

Der flüchtige 33-Jährige soll indes am Freitag gegen 17 Uhr mit einem Gegenstand einen 29-Jährigen attackiert haben. Dann fielen laut Polizei Schüsse. Der Jüngere habe sich jedoch zur Wehr gesetzt und dadurch wohl Schlimmeres verhindert, hieß es. Ob möglicherweise ein Bandenkrieg hinter der Auseinandersetzung steht, wollte die Polizei nicht sagen.