Schriftzüge in Auto gekratzt

Donzdorf / SWP

Ein Unbekannter hat am Montag ein Auto in Donzdorf beschädigt. Gegen 10 Uhr zerkratzte der Täter in der Breslauer Straße den VW. Der Lack wurde mit einem spitzen Gegenstand beschädigt und mehrere Schriftzüge eingeritzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1500 Euro. Die Beamten sicherten die Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.