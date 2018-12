Kreis Göppingen Schnee muss vom Auto entfernt werden

Kreis Göppingen / SWP

Vor jeder Fahrt müssen Schnee und Eis vom Auto entfernt werden. Daran erinnert die Polizei in einer Pressemitteilung. Auch dicke Schneehauben oder Eisplatten auf der Motorhaube und dem Dach können gefährlich werden. Wenn sie vom Auto rutschten oder weggeweht werden, können sie Scheiben anderer Fahrzeuge zerschlagen. Versucht ein Autofahrer einer Eisplatte auszuweichen, kann er im Winter wegen Glätte noch schneller die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren. Wer jedoch andere in Gefahr bringt, wird angezeigt. Das zieht ein Bußgeld und Punkte in Flensburg nach sich.