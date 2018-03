Ludwigsburg/Kreis Göppingen Schmuckdieb verliert Geldbeutel und wird geschnappt

Ludwigsburg/Kreis Göppingen / SWP

Mit Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrags machte sich am Dienstagnachmittag ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger in Schönaich aus dem Staub. Um kurz nach 16 Uhr bemerkte die Inhaberin eines Geschäfts in der Wettgasse den Mann, der sich vermutlich über einen Hintereingang in den Laden geschlichen hatte. Der Tatverdächtige flüchtete mitsamt seiner Beute. Unweit des Tatorts verlor der 35-Jährige aber Teile des gestohlenen Schmucks, und auch seinen Geldbeutel. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren beobachteten das, sammelten die Gegenstände ein und gaben sie in dem Geschäft ab. Die Polizeibeamten staunten, als sie mit dem Geldbeutel auch den Ausweis des vermeintlichen Diebes überreicht bekamen. Der 35-Jährige wurde im Laufe des Abends an seiner Wohnanschrift im Landkreis Göppingen vorläufig festgenommen. In seinem Auto fand die Polizei die gestohlenen Schmuckstücke. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.