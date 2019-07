Neun Straftaten hat die Polizei am Samstag beim Schlagerkuchen ermittelt. Der Rettungsdienst musste knapp 40 Mal ausrücken. Dennoch ordnet die Polizei die Veranstaltung als „weitgehend friedlich“ ein.

Der Schlagerkuchen hielt am Samstag auch die Einsatzkräfte auf Trab, wie die Polizei berichtet. Sie ermittelt wegen zwei Körperverletzungen, drei Diebstählen und einer sexuellen Belästigung. In drei Fällen sind die Helfer selbst Opfer einer Straftat geworden: zweimal wegen tätlicher Angriffe und einmal wegen Beleidigung. Die Polizei sprach insgesamt zehn Platzverweise aus. Zwei Festivalbesucher musste sie in Gewahrsam nehmen.

Betrunken in den Partybussen angekommen

Ebenfalls bemerkt die Polizei, dass viele Besucher bereits stark alkoholisiert aus den Partybussen gestiegen sind, als diese in Kuchen vor dem Event angekommen waren.

Rettungsdienst hat knapp 40 Einsätze

Insbesondere wegen des Alkohols musste der Rettungsdienst knapp 40 Mal ausrücken. Fünf Betrunkene mussten mit Hilfe der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden.

