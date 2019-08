Drei Männer haben am Montag in den frühen Morgenstunden auf einen 32-Jährigen vor einer Bar am Bahnhof eingeschlagen. Bereits am Sonntag hatten zudem zwei Männer einen 22-Jährigen in der Jahnstraße verletzt.

Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen am Montag um kurz vor drei Uhr eine Auseinandersetzung am Bahnhof. Als die Polizei dort ankam, traf sie auf einen verletzten 32-Jährigen, der betrunken war. Er gab zu, mit Beschäftigten der Bar einen Streit gehabt zu haben. Die Polizei fand heraus, dass der Betrunkene die Angestellten des Lokals zunächst provoziert hatte, ehe es zur Schlägerei kam. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die vier Männer werden angezeigt.

Unbekannte fragen 22-Jährigen nach Zigaretten – dann schlagen sie zu

Bereits am Sonntag um kurz nach 1 Uhr hatten zwei Männer einen 22-Jährigen in der Jahnstraße angegriffen. Wie die Polizei berichtet, hatten sie den 22-Jährigen zunächst nach Zigaretten gefragt. Dann hätten sie ihn plötzlich geschlagen, wie der junge Mann der Polizei schilderte. Er erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Die Polizei sucht jetzt nach den Angreifern. Einer von ihnen soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er soll kräftig sein. Er ist mutmaßlich Osteuropäer und trägt helle, kurze Haare. Sein Outfit soll aus einer langen Hose und einem orangefarbenen Pullover bestanden haben. Zeugen sollen sich an die Polizei in Göppingen wenden, Telefon (07161) 63 23 60.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall in Längentalstraße Opel kracht gegen BMW: Beifahrerin verletzt Ein 42-jähriger Opel-Fahrer hat am Sonntag die Vorfahrt eines BMW in der Längentalstraße in Geislingen missachtet. Die 49-jährige Beifahrerin im BMW trug leichte Verletzungen davon.