Bad Überkingen Schlägereien auf dem Felsenhock

Bad Überkingen / SWP

Zwei Männer sind am Freitag beim Felsenhock in Hausen niedergeschlagen worden – einer vor einem Festzelt, der andere in der Bar. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, eskalierte ein Streit zwischen zwei Männer, die sich gegen 2.30 Uhr in der Bar auf dem Gelände an der Schulstraße aufhielten. Einer der beiden schlug mit der Faust zu und verletzte seinen 36-jährigen Widersacher leicht.

Vor dem Festzelt gingen zur gleichen Uhrzeit mehrere Festbesucher auf einen 30-Jährigen los. Der Mann verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Er musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Geislinger Polizei.