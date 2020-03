Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fall von Körperverletzung in Böhmenkirch. Konkret war in der Nacht auf Sonntag der Streit zweier Männer eskaliert und in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeartet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am frühen Morgen gegen 3 Uhr vor der Gemeindehalle. Die Beamten des Polizeireviers Geislingen, die zu der Auseinandersetzung gerufen wurden, bekamen von den Beteiligten unterschiedliche Angaben zu hören. Widersprüchlich war demnach vor allem, wer mit der Rauferei angefangen haben soll. Deshalb ermittelt die Polizei momentan gegen beide Kontrahenten wegen der Verdachts auf Körperverletzung. Hierbei handelt es sich um zwei junge Männer aus der Region, der eine 28 Jahre und der andere 22 Jahre alt. Zusätzlich zu den bereits bekannten Zeugen vor Ort bittet die Polizei darum, dass sich weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben, beim Polizeirevier in Geislingen unter Telefon (07331) 9 32 70 melden.